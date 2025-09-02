Belen e mamma Veronica attaccate sui social: moto d’acqua troppo vicina alle barche, esplode la rabbia della showgirl.

Belen Rodriguez è stata travolta da un’altra bufera e questa volta insieme a lei anche la madre Veronica Cozzani ha ricevuto numerose critiche. Quest’estate non c’è pace per la showgirl, che puntualmente salta all’occhio del gossip per i suoi comportamenti particolari, come le parolacce al benzinaio che cercava di farle rispettare la segnaletica verticale, e il tono maleducato con un rider sotto casa. Stavolta Belen è stata parecchio criticata dopo aver pubblicato un video mentre sfreccia su una moto d’acqua in mezzo alle barche al mare.

Il filmato è subito diventato virale per la polemica che si è creata intorno alla clip. Molti si sono chiesti se la showgirl argentina avesse la patente nautica (necessaria per guidarlo) mentre altri hanno fatto notare quanto nel video la modella sia stata pericolosa per i bagnanti e non solo. Immediatamente si è creato un dibattito molto sentito e ad un certo punto Belen ha deciso di rispondere a tono reagendo alle critiche sul suo conto. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli.

Belen, la risposta choc alle critiche sotto al video incriminato

Come abbiamo accennato, Belen ha pubblicato il video in totale serenità, forse ignara di quello che sarebbe successo dopo online. Perfino Veronica Cozzani, sua madre, aveva commentato la clip con tanti cuori rossi supportando il divertimento della figlia, anche lei inconsapevole di finire ben presto sotto le forche del web. I commenti contro di loro sono stati tantissimi: “Genitori sempre accondiscendenti, babysitter forever. Allucinante“, “Per quello è così irresponsabile, la madre sempre ad applaudirla“. Dunque, molte critiche anche alla mamma della showgirl che secondo molti la protegge sempre in ogni sua scelta.

Ad un certo punto Belen ha risposto ad un commento di un utente che l’ha accusata di non avere la patente nautica e lei ha risposto: “Ma lei vive a casa mia per caso?“, ha detto la Rodriguez. Alcuni utenti hanno anche fatto notare che doveva andare più piano dato che intorno c’erano tante barche e lei ha risposto così, sempre in tono iroso: “Sono andata anche molto più forte dopo, lo so fare bene“.