Belen e Stefano De Martino di nuovo innamorati?/ Video Cantano insieme e…

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, proprio come diceva la famosa canzone di Antonello Venditti, che sembra la più adatta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Insieme, infatti, al Caveau di Tradizioni, a Milano, hanno festeggiato il compleanno dell’amica Patrizia Griffini, cimentandosi in un duetto canoro sulle note di “Tu vuò fa’ l’americano“. Non hanno mai distolto lo sguardo l’una dall’altro, complici e felici. E gli occhi, difficilmente mentono!

I due potrebbero avere ritrovato la serenità di un tempo dopo la separazione definitiva di Belen da Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Dal canto loro, i fans sperano in un effettivo ritorno di fiamma tra i due; d’altra parte, si tratta di una coppia che ha fatto veramente sognare il pubblico e tutti coloro che credono nel vero amore.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ AFFIATATI E SORRIDENTI: RISCOPPIA LA PASSIONE?

A giudicare dal filmato circolato sul web, sembrerebbero non esserci troppi dubbi sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, con la showgirl argentina che proprio nei giorni scorsi sui suoi profili social aveva ufficializzato l’addio a Spinalbese in una Story nella quale compariva anche il piccolo Santiago, aggiungendo poi un post nel quale scriveva “Scelgo la felicità”, lasciando così intendere di essere ormai proiettata verso il futuro. Un avvenire che, a questo punto, potrebbe odorare di passato, dal momento che il sentimento nei confronti del conduttore di “Bar Stella” non è certamente qualcosa di inedito e forse, azzardiamo, non si è neppure mai estinto del tutto.

Adesso è spuntato questo video “canoro”, per giunta alla vigilia del Festival di Sanremo, a dare maggiore consistenza a quella che ormai pare essere ben più di un’ipotesi. Dopo essere stati paparazzati da “Chi” sotto casa del presentatore napoletano, manca di fatto soltanto l’ufficialità per sancire l’amore ritrovato e rinato tra Belen e Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)





