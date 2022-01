Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme/ Ritorno di fiamma o famiglia allargata?

Sembra che i ritorni di fiamma siano il nuovo trend, soprattutto tra i vip. La coppia che fa tendenza, da questo punto di vista, sembra essere quella “ri-formata” da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I bene informati, infatti, dicono che Belen e De Martino si stanno frequentando. Messa in archivio la relazione con Spinalbese, una storia d’amore giunta in breve tempo alla parola fine, si parla nuovamente della possibile coppia ritrovata Belen/Stefano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ritornati insieme?

Inutile dire che i fan della coppia sono al settimo cielo: le speranze del ritorno di fiamma non si sono mai spente e, d’altronde, non c’è due senza tre. In Uruguay a Punta del Este con una cara amica, Belen si è concessa alcuni giorni di relax e chi è andata a prenderla in aeroporto? Ovviamente Stefano De Martino, felicissimo di rivederla! I due avrebbero passato il week end insieme e sono stati paparazzati sempre insieme negli ultimi giorni.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornati insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero tornati insieme?

Ma quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è realmente un ritorno di fiamma o si tratta solo di ottimi rapporti tra due ex e genitori? In tanti ritengono, infatti, che i sorrisi complici tra i due siano soltanto sintomo di un bel rapporto rimasto tra persone civili, non è però della stessa opinione il fotografo Andrea Franco Alajmo. Quest’ultimo, a Mattino Cinque, ha infatti rivelato che Belen e Stefano hanno ricominciato a frequentarsi da tre settimane e che la Rodriguez sta effettivamente tornando con il suo ex marito. Tutti aspettano i futuri sviluppi e, magari, sulle storie di Instagram di Belen e Stefano, una ufficializzazione del loro amore ritrovato! Non resta che rimanere in attesa…

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati

