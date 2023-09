Belen e Stefano De Martino, è davvero finita?/ “L’amore non sarebbe al capolinea”: lo scoop bomba

Belen ritrova l’amore con Elio Lorenzoni: gli scatti di Chi e le foto social

Le ultime settimane del gossip hanno visto Belen Rodriguez tra le grandi protagoniste. Archiviata (forse in maniera definitiva) la storia d’amore con Stefano De Martino, dopo i tira e molla degli ultimi anni, ora la showgirl avrebbe ritrovato un nuovo amore. Si tratta del manager Elio Lorenzoni, con il quale ha condiviso qualche giorno di relax in alta montagna, come dimostrano i recenti scatti di Chi. Ma non solo: è la stessa Belen ad aver ufficializzato il loro amore, attraverso alcuni scatti su Instagram. Uno di questi, in particolare, li ritrae ben 10 anni fa, segno che sono amici di lunga data.

Sembra filare tutto liscio nella vita dell’ex conduttrice de Le Iene: un nuovo amore e una ritrovata serenità. Tuttavia, la realtà potrebbe non essere questa. Da tempo, infatti, si vocifera che in realtà il rapporto con De Martino non sarebbe affatto chiuso. Nonostante l’altalena dei sentimenti che ha caratterizzato la loro relazione nell’ultimo periodo, il ballerino farebbe ancora parte della vita della Rodriguez, e non si sarebbero separati del tutto. A rafforzare tale tesi è una nuova indiscrezione, riportata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Belen e Stefano De Martino, nessun amore al capolinea? L’indiscrezione

Alberto Dandolo, come si legge tra le pagine del settimanale, spiega che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non tutto sembra perduto, stando perlomeno a chi è vicinissimo alla coppia: “Chi ben conosce Belen e Stefano sostiene che tra i due l’amore, benché altalenante, non sia al capolinea“. Ma non solo, perché dietro tale mistero si celerebbe un piano ben architettato: “I più maliziosi propendono addirittura per una studiata strategia mediatica tesa ad aumentare la visibilità di entrambi, considerato che le loro quotazioni sul mercato della tv sono in ribasso“.

Dunque, non vi sarebbe alcuna crisi in corso nella coppia? L’obiettivo della showgirl e del ballerino è quello di smuovere il gossip dell’ultimo periodo, al fine di mantenere elevata l’attenzione mediatica su di loro? Trattasi ovviamente di rumors e indiscrezioni, poiché al momento le cose sembrano virare in una direzione opposta: Belen è felice al fianco del suo Elio Lorenzoni, mentre De Martino si sta godendo questo periodo di “singletudine” in vista del ritorno in tv, che lo vedrà impegnatissimo in Rai nella prossima stagione.











