Belen e Stefano De Martino, perché si sono lasciati?/ “Visioni diverse, crisi grave”

Se giorni fa era soltanto un gossip ormai la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è cosa certa. La showgirl argentina non ha negato che per lei è un periodo davvero difficile e tanti hanno notato il volto della showgirl provato, smagrito. Ha invece preferito il totale riserbo Stefano che, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di voler tenere le questioni private come tali. Inizialmente si è parlato di un’ipotetica lite familiare in seguito alla quale Stefano avrebbe poi lasciato la casa in cui vive con Belen; poi si è parlato di possibile tradimento da parte del ballerino. Ad oggi, però, nessuno dei due ha spiegato o fatto cenno alle motivazioni di questa nuova rottura. A fare chiarezza però è il settimanale CHI nel numero in edicola questa settimana.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le motivazioni della crisi

Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno indotto Belen Rodriguez e Stefano De Martino a rompere per la seconda volta. “Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più – si legge sul magazine di cronaca rosa, che aggiunge – . Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi. Questa crisi è dura, aggravata dalle scorie della quarantena”. Questa volta, dunque, alla crisi non ci sarebbe soluzione. Belen e Stefano sarebbero insomma vicini ad una separazione definitiva, che chiuderebbe una volta per tutte il loro matrimonio. Non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali della showgirl e del conduttore di Made in Sud.



