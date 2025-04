Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Ecco la verità sugli ex coniugi che negli anni hanno avuto vari alti e bassi.

La coppia ha rappresentato per anni un vero punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Conosciutisi anni fa durante la loro partecipazione – in qualità di ballerino professionista lui, e di ospite lei – al talent show Amici di Maria De Filippi. Si sono innamorati, iniziando subito un percorso di vita insieme, che non ha di certo avuto solo momenti positivi. Dopo un matrimonio e l’arrivo del figlio Santiago, sono arrivati i primi attimi di stallo che ha portato entrambi a lasciarsi e riprendersi diverse volte e anche a finire in più occasioni sui più importanti giornali di gossip.

“Ci risiamo“, si legge in questi giorni in rete. I fan si erano infatti abituati alla separazione – stavolta definitiva – tra i due, che avrebbero deciso di prendere due strade differenti pur mantenendo un rapporto cordiale soprattutto per il bene del figlio. Durante un’intervista rilasciata di recente per il talk show Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, la showgirl argentina ha anche confessato di essere single dopo molti anni. Non sono però mancate delle indiscrezioni sul conto degli ex coniugi. Che siano di nuovo tornati insieme?

Belen, Stefano De Martino e le loro vite private

Belen e Stefano sono finiti diverse volte sui giornali di cronaca rosa, tanto che in più occasioni hanno entrambi ufficializzato il loro ritorno di fiamma (e poi di nuovo una netta rottura). Ormai da tempo l’ex coppia si sarebbe detta addio definitivamente, anche se i due sono stati protagonisti di altri rumors riguardanti la loro vita privata. Ad esempio, di recente si è parlato di un presunto flirt tra De Martino e la sua ex fidanzata Emma Marrone, ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto appunto dallo showman napoletano. Di Belen si è invece parlato di un suo possibile ritorno con l’ex – e papà della sua secondogenita Luna Marì – Antonino Spinalbese, l’hair stylist che ha partecipato al Grande Fratello.

Qualche settimana prima, in molti avevano anche sostenuto che la soubrette avesse un nuovo fidanzato “dal cognome importante“, ma anche in questo caso non c’era stata alcuna conferma a riguardo. Si era ipotizzato che lei stesse frequentando un uomo dell’alta società, ma proprio la diretta interessata ha di recente ammesso di essere felicemente single. A dare l’ultimo rumors è però stato Daniele Parpiglia che, sul suo portale online, ha fatto sapere che l’uomo in questione sarebbe proprio l’ex marito Stefano De Martino. In rete sta anche circolando un video sospetto.

Stefano De Martino a casa di Belen: la verità

In realtà, che lo showman vada a casa di Belen, sarebbe una cosa alquanto normale, dato che capita spesso che lui stia lì per incontrare il figlio Santiago. Parpiglia ha però parlato di un comportamento sospetto messo in atto dal conduttore di Affari Tuoi, che sarebbe apparso alquanto “nervoso“ e che avrebbe fatto di tutto pur di fuggire dai paparazzi. Pare che ci sia una foto che ritragga un uomo misterioso salire a casa della showgirl la sera e uscire solo alle 4 del mattino, e che questa persona potrebbe essere proprio De Martino. Le conferme non ci sono state, ma a svelarne qualcosa in più ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, meglio conosciuto come L’Investigatore social. “Non è vero” – ha detto lui – “nemmeno la voce sul flirt con Antonino, tutto falso. Belen attualmente è single“.