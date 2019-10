Belen ha tradito Iannone con Andrea Damante?/ “Rapporto clandestino”: lo scoop!

Una nuova tegola si abbatte su Belen Rodriguez. La showgirl, che da mesi ha ufficializzato il ritorno di fiamma con suo marito Stefano De Martino, avrebbe avuto una storia segreta durante la relazione con Andrea Iannone. Belen avrebbe dunque tradito l’attuale compagno con colui che allora era il fidanzato di Giulia De Lellis: Andrea Damante. Il gossip è stato lanciato dal settimanale Chi in edicola questa settimana. Tra le chicche di gossip infatti si legge: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip – si legge sul settimanale -. Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis).”

Belen e Andrea Damante: rapporto clandestino? Il dubbio su Iannone e De Lellis

Un vero e proprio scoop quello lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini che, sul finale, pone attenzione su un altro particolare, direttamente collegato a questo gossip. “In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello”. In effetti il sospetto nasce spontaneo. Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante, ha non solo ufficializzato con un libro – che sta avendo grandissimo successo – di essere stata tradita più volte dall’ex tronista, ma è proprio la nuova fidanzata dell’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Si potrebbe dire che il mondo è davvero molto piccolo, soprattutto quando di mezzo ci sono volti del mondo dello spettacolo. Chissà se i diretti interessati interverranno per dire la loro su quello che, al momento, rimane un semplice gossip.

