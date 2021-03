Belen in abito trasparente a C’è posta per te/ Littizzetto “Che capezzoli sparati!”

Luciana Littizzetto è a C’è posta per te per chiedere consigli ad alcune donne che hanno esperienza con fidanzati più giovani. La prima alla quale è stata inviata la posta non poteva che essere lei: Belen Rodriguez. La showgirl argentina fa il suo ingresso in studio con un abito chiaro, accollato ma piuttosto trasparente sulla parte del décolleté. Un dettaglio che la Littizzetto nota e soprattutto commenta immediatamente con la sua ben nota ironia: “Prima di tutto volevo farti i miei complimenti per questo vestito fatto di pelle di salsiccia!” e continua “Io non ho quel vestito lì e nemmeno quei capezzoli sparati così!” Il pubblico è in delirio ma la Rodriguez replica con ironia alla battuta della Littizzetto.

Belen Rodriguez: “Capezzoli? Ero così casta che ho scelto di lasciarli fuori!”

“Sai cos’ho pensato? Ero talmente casta che ho pensato ‘lasciamoli fuori!’ – ha spiegato Belen Rodriguez a Luciana Littizzetto, per poi aggiungere – Ci ho provato con i copri capezzoli, col reggiseno, con la fascia che si vedeva dietro… Ci ho riflettuto e ho deciso di farli vedere!” Dopo averla stuzzicata sull’abito trasparente, Luciana prosegue chiedendole del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. “Abbiamo 10 anni di differenza!” svela la Rodriguez, “Mi fa impazzire, altrimenti non l’avrei scelto!” ammette la showgirl.

