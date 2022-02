Belen “Io e Stefano De Martino? Qualcosa in evoluzione”/ “Antonino? È finita perché…”

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla sua vita amorosa e svela non solo cos’è accaduto con Antonino Spinalbese ma anche in che rapporti è oggi con Stefano De Martino. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Belen ha raccontato i motivi che hanno portati alla fine della loro storia d’amore. “Io e Antonino ci conoscevamo poco. Ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui.” ha ammesso la Rodriguez.

“Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. – ha continuato la conduttrice, spiegando ancora il suo punto di vista – Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?” D’altronde l’amore per Antonino ha portato Belen a desiderare un figlio da lui, convinta che potesse essere proprio Spinalbese quel principe azzurro tanto agognato.

Belen Rodriguez parla del rapporto con Stefano De Martino: “Ha le chiavi di casa mia e…”

Belen Rodriguez immagina quindi cosa dirà in futuro a sua figlia Luna Marì: “racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto!” Se questo è quanto accaduto con Antonino Spinalbese, è ancora in evoluzione il rapporto con Stefano De Martino. “Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma non gli piace che se ne parli”, ha confessato la showgirl, facendo intendere che questo amore continua a tornare probabilmente perché non è mai finito.

