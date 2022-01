Belen lasciò Fabrizio Corona a causa di Urtis?/ Spunta il retroscena dal passato

Lo scoop lanciato da Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip in merito alla sua presunta storia d’amore con Fabrizio Corona sembra aver scoperchiato un vaso di Pandora. Sono tante le indiscrezioni che stanno venendo a galla, vari i gossip sepolti nel passato che stanno ora tornando attuali. Urtis ha infatti rivelato di aver avuto anni fa una storia con Corona che, con ironia, ha poi confermato sui social.

Questa vicenda però riporta alla mente quanto accaduto nel 2012 tra Corona e Belen Rodriguez. In quell’anno si ricorda infatti l’addio della showgirl argentina al re dei paparazzi e l’inizio della sua storia d’amore con Stefano De Martino. La rottura con Corona, come ricorda Biccy, venne commentata da Sara Tommasi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù e fu proprio lei a citare “un amico particolare”.

Belen Rodriguez lasciò Corona per un ‘amico particolare’? Ritorna il gossip dal passato

Sara Tommasi lasciò intendere che Belen avesse scoperto Fabrizio Corona in dolce compagnia: “Fabrizio avrebbe un amico particolare e Belen Rodriguez lo avrebbe scoperto“, furono le sue parole. Non fu solo la Tommasi ad alimentare questa voce. Sempre in quel periodo il settimanale DiTutto pubblicò in copertina Nina Moric accompagnata dal titolo “Fabrizio non è mai stato solo mio“. A corredo di questa dichiarazione anche una foto di Corona proprio al fianco di Giacomo Urtis. I due, nello scatto, appaiono in ottimi rapporti ma è difficile dire se questi andassero realmente oltre l’amicizia, non essendoci atteggiamenti intimi. Di certo solo i diretti interessati potranno fare chiarezza in tutta questa vicenda.

