Belen, l’iPad e il tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi/ “L’ha scoperto così”

Stefano De Martino ha davvero avuto una relazione segreta con Alessia Marcuzzi mentre stava con Belen Rodriguez? C’è davvero stato il tradimento di cui da giorni ormai si parla? Se il ballerino ha immediatamente smentito il gossip lanciato da Dagospia, il settimanale Oggi, nel numero in edicola da domani 9 luglio, non solo conferma la versione di Dagospia ma ne rivela tutti i passaggi. Nel noto settimanale è stato infatti svelato, passo dopo passo, come Belen avrebbe scoperto tutto. “Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano.” inizia così la cronologia del presunto tradimento di De Martino. Così si legge “E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”.

Belen, Stefano, Alessia Marcuzzi e Gianmaria Antinolfi: cosa è davvero accaduto?

Proprio questi messaggi, dunque, avrebbero portato Belen Rodriguez a capire cosa stesse accadendo tra suo marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Nella sua ricostruzione, OGGI dà spazio anche a una fonte che sarebbe molto attendibile, visto che conosce bene sia De Martino sia la Marcuzzi. La fonte in questione avrebbe mostrato, con tanto di foto esclusive, la conduttrice che si rilassa e al contempo si tormenta a Positano (proprio a due passi da Belén e da Stefano!). Ma non è tutto: sempre tale fonte avrebbe spiegato chi è davvero Gianmaria Antinolfi, il nuovo amore di Belén. L’uomo avrebbe detto della relazione con la Rodriguez: «Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato».



