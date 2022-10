Belen manda messaggio ad Antonino Spinalbese al GF Vip/ Signorini: “Ho parlato con lei di Luna Marì e…”

Belen Rodriguez manda un messaggio ad Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip: notizie sulla figlia Luna Marì

Dopo mesi di silenzio, Belen Rodriguez ‘entra’ nella Casa del Grande Fratello Vip con un messaggio per il suo ex Antonino Spinalbese. Da settimane l’hairstylist chiede notizie di sua figlia, Luna Marì, che arrivano finalmente questa sera proprio attraverso Belen. È Alfonso Signorini a rivelare di aver chiamato la Rodriguez e di averle chiesto un messaggio per lui che, chiaramente, riguardasse la loro bambina.

Alfonso Signorini svela: “Ho chiesto a Belen di darmi un messaggio da poterti riferire, lei mi ha detto che Luna sta benissimo, cresce benissimo”, ha esordito il conduttore. Ha dunque continuato raccontando che la mamma di Antonino, nonna di Luna Marì, trascorre molto tempo con la bimba: “Dopo il lavoro la raggiunge e la porta a mangiare un gelsato, poi al parco come amavi fare tu”, continua il conduttore in diretta. Antonino si commuove sentendo parlare della figlia che non vede ormai da un mese e mezzo. Per lui c’è anche un’altra sorpresa: una foto della sua bambina oltre alla lettera d’amore scrittagli da sua madre.

