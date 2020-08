Belen non conduce Castrocaro 2020, perché?/ Rottura con De Martino e “l’esclusione”

Torna l’appuntamento annuale col Festival di Castrocaro. La finale va in onda questa sera, 27 agosto, in prima serata su Rai 2 e ritrova alla conduzione Stefano De Martino. C’è però una differenza rispetto allo scorso anno: al suo fianco non c’è Belen Rodriguez. Gli amanti del gossip (e anche i simpatizzanti) ben sanno che tra il ballerino e la showgirl è finita, un’altra volta. I due coniugi si sono separati dopo che lo scorso anno proprio Castrocaro – assieme a La notte della Taranta – aveva sancito il loro ritorno in TV fianco a fianco. L’annuncio della separazione anche televisiva per Belen e Stefano è arrivata qualche settimana fa, con le parole di Giuseppe Candela per Dagospia. “La notizia è che la coppia scoppia anche in tv. Lo scorso anno il Festival di Castrocaro aveva visto alla conduzione moglie e marito ma il prossimo 27 agosto, per la seconda volta su Rai2, la trasmissione sarà condotta solo da De Martino ma senza Belin Belen. La showgirl, salvo colpi di scena, non ci sarà”.

Belen Rodriguez, dalla rottura con Stefano De Martino al flirt con Antonio Spinalbanese

I colpi di scena, in effetti, non ci sono stati ed è per questo che nella finale di questa sera, 27 agosto 2020, del Festival di Castrocaro Belen Rodriguez non ci sarà. Come dimenticare l’appassionato tango che, lo scorso anno, Belen e Stefano hanno ballato insieme, facendo impazzire fan e social. La Rodriguez, a un anno dopo di distanza, è tra le braccia di un altro, o almeno è questo quanto trapelato dagli ultimi gossip. Il fortunato sarebbe Antonio Spinalbanese, hairstylist residente a Milano e, secondo quanto svelato dal settimanale Chi, “Belen e Antonio si sono conosciuti il 5 agosto, quando Spinalbanese, assieme al collega Marco Bovero, si recano a casa di Belen per farle i capelli. La sera stessa i due ragazzi si fermano a cena dalla showgirl”.



