Belen ricorda Maurizio Costanzo a Le Iene/ Durissime critiche, ma c’è chi la difende

Anche Le Iene ha voluto omaggiare il ricordo di Maurizio Costanzo, ieri sera, in apertura di puntata. Belen Rodriguez, alla conduzione del programma, ha preso subito parola per dedicare un commovente ricordo al compianto giornalista, scomparso pochi giorni fa: “Noi iniziamo questa puntata dedicandola ad uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda, a cui tutta Italia ieri ha dato l’ultimo saluto: Maurizio Costanzo. Voglio salutare anche Maria. Scusate, ma è commovente“.

Inoltre, la conduttrice ha ricordato le numerose statuette di tartarughine che il giornalista le aveva regalato nel corso degli anni. Costanzo amava farne collezione e spesso ne regalava alcune agli ospiti che di volta in volta intervistava. Belen ricorda proprio questi piccoli regalini ricevuti e, a seguire, gli rivolge un ultimo saluto a nome del programma: “Io conservo ancora le diverse tartarughine che mi ha regalato e, guardandole, mi ricordo ogni giorno di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Quindi ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene“.

Belen, dure critiche dal pubblico. Ma c’è chi la difende

Tuttavia l’omaggio di Belen Rodriguez a Maurizio Costanzo non ha convinto tutti, e numerosi telespettatori le hanno riservato critiche sotto il post de Le Iene condiviso su Instagram. Molti, infatti, la accusano di non essere andata né alla camera ardente né al funerale e di aver cercato di rimediare solo con questo breve monologo in tv. “Nemmeno al funerale era.. Pensa quanto è Addolorata“, si legge. E ancora: “Non ha pubblicato nessun post o stories riguardo a lui ( oltre alla non partecipazione al funerale) e ora fa questo monologo perché deve? Ma per favore“.

Ma non sono solo critiche, tanti messaggi vanno infatti in difesa di Belen (che è spesso bersaglio del web) come questo: “Ma davvero venite qui a criticare un semplice messaggio di cordoglio? Ma ce la fate?“. E c’è chi la difende dalle critiche legate a un ipotetico mancato messaggio d’affetto a Maria De Filippi: “Ma voi cosa ne sapete se ha chiamato Maria in privato? Se fosse così sarebbe migliore di tutti quelli che ci hanno fatto pubblicità sopra sui social e in tv“.

