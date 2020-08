Belen risponde a Maria De Filippi su Stefano De Martino/ “Perdonare? No!”

Maria De Filippi lancia il gossip, Belen Rodriguez risponde. È quanto accaduto nelle ultime ore, dopo un’intervista rilasciata dalla conduttrice di Canale 5 al settimanale Gente. Qui ha infatti parlato di Stefano De Martino, raccontando come negli anni ne abbia combinate tante ma sia comunque riuscito a farsi perdonare, anche da Belen. È molto probabile che la Rodriguez abbia letto le dichiarazioni della De Filippi e abbia così deciso di rispondere a modo suo. Così, attraverso delle stories pubblicate su Instagram, l’argentina ha postato un video che la vede cantare la canzone di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita”, seppur con una sua personale rivisitazione. “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato”, recita la canzone, ma qui Belen interviene con un netto e deciso “No!”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma impossibile?

No, un uomo non va sempre perdonato, è ciò che Belen Rodriguez sottolinea nella sua esibizione canora social. Un modo per rispondere proprio a quanto dichiarato da Maria De Filippi, o almeno così è parso a molti. Di certo, le parole di Belen fanno intuire che parlare di ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ad oggi, è impossibile. Nonostante negli ultimi giorni si sia parlato di un riavvicinamento, le cose sembrano stare in ben altro modo. Eppure anche Roberto Alessi, direttore di Novella2000, si è detto convinto che Belen e Stefano torneranno insieme: “ma sì che Belen e Stefano torneranno insieme. Sono di difficile collocamento, chi si mette oggi con Belen? […] hanno un bambino meraviglioso che non possono non tornare insieme”, ha infatti ammesso nello studio di Ogni Mattina.



