Belen Rodriguez a 14 anni: “Ridendo sempre”/ Foto social, “sembri più giovane ora!”

Belen Rodriguez fa un tuffo nel passato e decide di postare una sua vecchia foto di quando aveva 14 anni. Uno scatto naturale e bellissimo, nel quale la showgirl argentina appare in tutto il suo splendore, nel fiore della giovinezza, spensierata e con tanti progetti e sogni ancora da realizzare. Una cosa però, negli anni, non sembra essere mutata: il sorriso.

Non è un caso se la stessa Belen ha commentato la foto postata scrivendo nella descrizione: “Belu Belu a 14 anni! Sempre a ridere!”. Ovviamente non sono mancati commenti di coloro che hanno sottolineato il suo splendido sorriso che nel tempo non è mai venuto meno, notando anche la spensieratezza della sua adolescenza, quando in lei, forse, era ancora lontanissima l’idea di diventare una showgirl famosa in Italia e non solo ma soprattutto una splendida mamma di due bambini. Da Guendalina Canessa a Santo Pirrotta, sono state tante le spunte blu che si sono cimentate a commentare con grande entusiasmo e una pioggia di complimenti la bellissima Belen appena 14enne.

Belen Rodriguez, la foto a 14 anni conquista tutti

Una Belen Rodriguez nostalgica ma sempre sorridente, quella che oggi ha deciso di mostrarci un altro lato inedito di sé, ovvero un suo scatto di quando aveva appena 14 anni. Tra coloro che hanno commentato la foto postata nelle passate ore su Instagram, c’è chi oltre al sorriso si è complimentata per i suoi denti sempre splendidi, e chi invece ha notato come il tempo su di lei non abbia affatto lasciato il segno: “Sembri più giovane ora”, scrive una sua follower.

C’è poi anche chi sostiene che a 14 anni Belen sembrasse decisamente più grande rispetto alla sua età. “Sei sicura che qui avessi 14 anni? Qui sembri minimo di 17/18”, dubita qualche utente. Ma nonostante i calcoli sull’età nello scatto postato, Belen ha potuto fare incetta di complimenti soprattutto da parte di molte donne che hanno invidiato il suo essere bellissima già da adolescente. Belen nel frattempo, continua la sua vacanza in montagna insieme alla sua famiglia ed alla piccola di casa, Luna Marì, super coccolata dalla madre Veronica e dalla sorella Cecilia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)





