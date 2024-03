Belen Rodriguez a Ballando con le stelle?/ “La trattativa è in corso, ma serve un mega cachet”, lo scoop

Belen aperta la trattiva per Ballando con le stelle: lo scoop

Belen Rodriguez potrebbe entrare nel cast di Ballando con le stelle, nella prossima edizione del dance show condotto da Carlucci. Dopo tanti rumor, arriva la conferma da parte di Dagospia dove Giuseppe Candela ha svelato che la trattativa è ufficialmente aperta.

Belen Rodriguez, attacco choc degli haters: "Fatti curare"/ La replica epica della showgirl

“Candela flash! Le porte di viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. sarà davvero una concorrente di ‘Ballando con le stelle’? La trattativa è in corso ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa edizione ma Belen aveva scelto il salotto dell’amica Mara Venier. ora l’argentina, fuori da Mediaset, sarebbe pronta a scendere in pista…” si legge sul portale. La showgirl confermerà la notizia? Questa potrebbe essere per lei una rinascita televisiva molto importante, dopo la lunga assenza a causa di problemi di salute.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella sono fidanzati?/ Il cestista rompe il silenzio: “Quando siamo insieme…”

Belen Rodriguez nel mirino di un hater: la risposta della showgirl

Belen è ufficialmente single; la showgirl dopo aver chiuso la relazione con Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni ha deciso di dedicarsi a se stessa e ai suoi figli Santiago e Luna Marì. Qualche giorno fa, l’ex conduttrice a condiviso la foto in cui si mostra con un nuovo piercing all’ombelico.

In molti sono stati i commenti positivi, ma anche gli hater hanno colto l’occasione di dare addosso alla bella argentina: “Dalla chiesa l piercing all’ombelico? Che senso ha il post? Il piercing sarebbe il ‘male’? Secondo me hai grossi problemi psichiatrici… Fatti curare, ma da uno bravo” scrive un utente. Immediata la risposta della showgirl che chiude subito ogni polemica: “Grazie per il consiglio, ma sono sotto cura da anni”. La replica ha attirato la simpatia dei fan che hanno davvero apprezzato la confessione della Rodriguez.

Antonella Fiordelisi: "Flirt con Stefano De Martino? La verità è un'altra"/ Silenzio rotto dopo il gossip

© RIPRODUZIONE RISERVATA