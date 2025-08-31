Belen Rodriguez pronta per Ballando con le Stelle 2025: sarebbe stato raggiunto l'accordo con Milly Carlucci per partecipare durante la seconda puntata

Belen Rodriguez sempre più vicina a Ballando con le Stelle 2025. La modella argentina dovrebbe essere “ballerina per una notte” nel programma di Milly Carlucci, per la gioia della conduttrice che l’ha corteggiata a lungo. La clamorosa indiscrezione, rilanciata nei giorni scorsi da Gabriele Parpiglia e poi confermata da Dagospia, evidenzia un grande impegno da parte della Rai che vuole assicurarsi un cast stellare per questa edizione.

Secondo quanto si legge sulle pagine di Dagospia, infatti, “Milly avrebbe ottenuto il sì di Belen Rodriguez, ex volto di Canale 5 ed ex conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’. La showgirl argentina sarà ballerina per una notte nella seconda puntata in onda sabato 4 ottobre”. Insomma, si tratterebbe di un vero e proprio colpo per la Rai e Ballando con le Stelle, con un grande nome come quello di Belen per la seconda puntata.

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle 2025? La modella argentina scalda i motori per Milly Carlucci

L’ipotesi di Belen a Ballando con le Stelle sta già incendiando i fan e il pubblico del programma, anche se la modella – ricordiamo – non parteciperà alla gara ma si divertirà in pista solo per una sera. Di sicuro la sua presenza, se dovesse essere confermata, non passerà inosservata. I fan, in attesa dell’ufficialità del suo ingaggio, attendono trepidanti Belen in pista da ballo.

Vedremo come se la caverà la modella, che con la sua performance in pista potrà aiutare e supportare i concorrenti in gara con il mitico tesoretto. Per ora, però, non è ancora il momento di pensare a Ballando con le Stelle. Belen, infatti, sta concludendo le sue vacanze estive. Gli ultimi avvistamenti l’avevano ritratta nel mare blu della Sardegna al fianco dell’imprenditore romano Nicolò De Tomassi.

