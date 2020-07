Belen Rodriguez a De Martino: “E adesso siediti”/ Frecciatina come Emma Marrone…

Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Stefano De Martino e, indirettamente, fa riferimento ad Emma Marrone. Per la showgirl argentina e il conduttore napoletano sono giorni intensi. Da una parte c’è il gossio intorno a Stefano De Martino e, dall’altra, ci sono i rumors sul rapporto tra Belen e l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Nelle scorse ore, però, la Rodriguez che si trova a Napoli con il fratello Jeremias e l’amico del cuore Mattia Ferrari, ha pubblicato un post su Instagram con una frase presa in prestito dalla discografia di Riccardo Cocciante. “E adesso siediti”, ha scritto Belen nella didascalia che accompagna la foto di una seria. Parole che non sono passate inosservate agli occhi dei fans che sono così tornati indietro di anni ricordando quanto accadde tra Belen, Stefano ed Emma Marrone.

BELEN RODRIGUEZ COME EMMA MARRONE: LA FRECCIATINA A STEFANO DE MARTINO

Belen Rodriguez, esattamente come fece Emma Marrone anni fa, usa le parole di Riccardo Cocciante per lanciare una frecciatina a Stefano De Martino. Era il 2012 quando comincò la storia d’amore tra Belen e Stefano. Il gossip scoppiò durante il serale di Amici. Durante una puntata, la cantante salentina reagì al gossip che l’aveva travolta cantando la canzone di Riccardo Cocciante “Bella senz’anima”. Quella di Emma fu un’esibizione da pelle d’oca che strappò gli applausi di tutto il pubblico ed oggi, a distanza di anni, Belen ha scelto di usare le stesse parole per lanciare una frecciatina sui social. Sarà semplicemente un caso? I fans credono di no e attendono la reazione di De Martino che, per ora, ha smentito tutti i rumors sulla sua vita privata.





