Belen Rodriguez a Tu si que Vales/ Registrazioni iniziate: le prime anticipazioni

Vacanze momentaneamente finite per Belen Rodriguez. Con un jet privato, la showgirl ha lasciato Ibiza ieri per tornare in Italia e dare il via, come da anni accade in questo periodo, alle registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Anche la nuova edizione la vedrà infatti alla conduzione. Al suo fianco un altro confermatissimo: Martin Castrogiovanni. Belen non ha però lasciato la bella Ibiza tutta sola: con lei sono infatti partiti anche suo marito Stefano De Martino e il loro bambino Santiago. La conduttrice e showgirl argentina ha postato su Instagram i vari momenti della partenza e anche qualche momento all’interno del jet privato. Momenti ai quali sono seguite immagini dei tre in albergo, tra giochi e tenerezze, e l’inizio della preparazione della Rodriguez per le registrazioni.

BELEN RODRIGUEZ, PRIME IMMAGINI DA TU SI QUE VALES

Belen Rodriguez, per la prima registrazione di Tu si que vales, sfoggia un look in nero. Gonna corta di pelle, maglia nera monospalla. Acconciatura raccolta in una coda. Bellissima come sempre, Belen ha anche postato qualche breve immagine dallo studio, in cui mostra qualcosa che stanno montando sul palco. Non sono seguite altre immagini dallo studio di Tu si que vales che sicuramente tornerà in onda su Canale 5 a fine settembre come di consueto. Non si conoscono ulteriori dettagli sulle novità o cast, anche se è quasi certo che ritroveremo il gruppo di giudici degli ultimi anni al completo. Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.

