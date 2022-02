Belen Rodriguez/ “Amore libero? Ogni donna ha avuto una fantasia, a me…”

Un nuovo momento di rinascita per Belen Rodriguez con la conduzione de Le Iene con Teo Mammucari con cui ha lavorato anche per “Scherzi a parte” e “Tu si que vales”. Che Belen sia in evoluzione non è un mistero e la donna non lo nasconde, durante un’intervista a Chi ha detto: “Sono in un bel momento anche perché mi sto concentrando su me stessa professionalmente. Ho sempre lavorato, ma non ho mai avuto la testa completamente libera, avevo sempre altre faccende da risolvere”.

Durante la sua conduzione a Le Iene la donna ha parlato dei suoi ex e anche di un argomento molto delicato che ha subito in prima persona: il revenge porrn ha ammesso di aver avuto dei momenti difficili nella sua vita superati facendo sempre cose in grado di farle stare bene e sulle critiche, soprattutto estetiche, sentenzia severa: “Trovo un clichè insopportabile fare critiche estetiche ai personaggi. Accetto la critica al lavoro, ma non concepisco che esista ancora qualcuno che nel 2022 dica sei troppo grasso o sei troppo magro”.

Belen Rodriguez una nuova vita anche nel privato

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata sotto i riflettori, anche adesso in cui la donna non nega la frequentazione con Stefano Di Martino, ma ammette di pensare molto a se stessa e di mettere il suo benessere in primo piano: “Oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va”. E sulla libertà d’amore di cui si è tanto parlato confessa: “A me piacciono gli uomini, ma penso che ogni donna, almeno una volta abbia avuto una fantasia. poi c’è chi ha provato e chi no. Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più, ma non illudono le persone su un ritorno di fiamma e di passione incondizionata ammettendo: “Se c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere”.



