Gli ultimi anni non sono stati di certo facili per Belen Rodriguez. Ad un certo punto la showgirl ha dovuto allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua salute mentale, tanto da essersi rivolta ad una clinica in seguito alla depressione. In seguito, ha raccontato tutto a Domenica In davanti a Mara Venier: “Pesavo meno di 50 kg, non mi andava nemmeno più di alzarmi dal letto. Stavo chiusa in camera e non aprivo le finestre. Stefano? Non ha saputo aiutarmi, forse perché non mi amava davvero”.

Così aveva confessato Belen Rodriguez, spiegando che la depressione era nata proprio da quello. “Poi ho capito che dovevo farmi aiutare e mi sono detta ‘stai morendo, svegliati’. Così ho deciso di andare in una clinica, dove ho fatto dei percorsi mirati insieme a degli psicologi”, aveva continuato la showgirl, che oggi, secondo quanto rivelato da una delle sue più care amiche, sarebbe ancora innamorata di Stefano De Martino. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.

Si sta parlando molto di Belen Rodriguez, dalla sua lite con un benzinaio a quella in un ristorante a Milano. Come mai è così nervosa? Secondo Ivan Rota di Dagospia, la showgirl sarebbe ancora sofferente per Stefano De Martino. Ecco cosa si legge nell’articolo: “Vi possiamo rivelare che Belen ripensa al suo ex. Una sua cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”. Non solo, pare che i flirt di Belen siano solo un modo per far ingelosire il conduttore: “Nicolò De Tomassi, nuovo “fidanzato” di Belen, é in vacanza a Cortina, senza di lei. É stato solo un flirt per far ingelosire De Martino?”.

Intanto pare essere già finita la relazione tra Belen e Nicolò, come ha spiegato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. La showgirl è di nuovo single, e ha parlato dell’ultimo flirt come qualcosa di passeggero. La Rodriguez, oltretutto, continua a professare l’amore libero, anche se il suo cuore sembra essere ormai indirizzato solo e solamente a De Martino. Peccato che lui sia innamoratissimo della fidanzata Caroline Tronelli.