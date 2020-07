Belen Rodriguez apprezza i muscoli di Iannone/ Il like alla foto accende il gossip!

Belen Rodriguez colpisce ancora. La regina indiscussa del gossip di questa infuocata estate torna a far parlare di se, stavolta per un ‘cuoricino’. La showgirl argentina ha infatti attirato nuovamente i riflettori su di se per un like lasciato ad un suo ex. Stefano De Martino? No, Andrea Iannone. Tutto è accaduto su Instagram dopo il noto pilota di MotoGp ha postato proprio nelle ultime ore uno scatto in cui si è mostrato senza maglia, a torso nudo, con muscoli bene in vista. È stato proprio questo scatto ad attirare l’attenzione della Rodriguez che ha allora lasciato un like, un cuoricino, al suo ex fidanzato. Non è il primo like di una ex che Iannone riceve negli ultimi giorni: di recente anche Giulia De Lellis ha ‘piacciato’ un suo post, per la precisione quello in cui ha parlato della mancata gara dopo lo stop forzato per le accuse di doping.

Belen apprezza Iannone, lui pensa a Cristina Buccino

E se Belen apprezza i muscoli di Andrea Iannone, il pilota sembra apprezzare la bellezza di Cristina Buccino. Gli ultimi indizi sembrerebbero confermare che tra i due c’è un flirt in atto. A commentare le indiscrezioni è stata anche da Karina Cascella, che di recente ha dichiarato: “C’è una coppia che ha attirato la mia attenzione più delle altre. Una coppia che si nasconde, che non vuole dire, non conferma: Andrea Iannone e Cristina Buccino. E’ dal lockdown che si sente dire ‘sta cosa in giro che stanno insieme. – ha dichiarato – E pace all’anima loro, siamo tutti contenti, ma è possibile che si debbano nascondere, affannare per non confermare? Ma pure se fosse, alla gente che gliene frega?”





