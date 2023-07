Belen Rodriguez approda a Discovery dopo l’addio a Mediaset?/ L’indiscrezione

Belen approda su Discovery per un nuovo progetto televisivo? Lo scoop

Belen Rodriguez, dopo la sua esperienza alla conduzione de Le Iene, avrebbe deciso di lasciare Mediaset (almeno ufficialmente). La carriera della showgirl argentina, però, sembra tutt’altro che finita… anzi; per lei sarebbe pronto un nuovo progetto fatto su misura.

A lanciare l’indiscrezione Dagospia secondo cui la modella verrà accolta da Discovery, rete che collaborerà con Fabio Fazio, Luciani Littizzetto e Filippa Lagerback. Non ci sono conferme al momento, ma il gossip parla del fatto che Belen Rodriguez sia stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi nonostante lei abbia negato più di una volta. Sarà davvero questo il suo futuro televisivo? Al momento Belen è alle prese con altri progetti imprenditoriali che la tengono impegnata come la sua linea di abbigliamento Hinnominate o la linea di costumi Me Fui e Mar de margaritas.

Belen Rodriguez è finita di nuovo nel ciclone della polemica, per la presunta rottura con Stefano De Martino e non solo. La showgirl è stata, infatti, avvistata insieme all’imprenditore Elio con cui, secondo il gossip, avrebbe già iniziato una relazione sentimentale.

Gli occhi dei media e del pubblico sono tutti puntati sulla showgirl argentina che, nelle ultime ore, sembra aver rotto il silenzio sui social. La conduttrice ha pubblicato una canzone molto particolare che sembra suggerire il suo stato d’animo attuale: Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Come riporta Gossip e Tv, alcune frasi contenute nel brano potrebbero alludere agli ultimi gossip che la vedono protagonista: “Non significa che mi sento uno schifo” oppure: “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti“. E ancora: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Sembra che la modella non voglia colpevolizzarsi, ma in merito a cosa? Si attendono ulteriori dichiarazioni.

