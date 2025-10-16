Belen Rodriguez piena di possibili progetti in Rai: la reazione dell'ex marito Stefano De Martino sorprende, ecco cosa ne pensa

Belen Rodriguez potrebbe approdare in Rai? Dopo l’ospitata come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle, la showgirl sembra avere diversi nuovi progetti all’interno dell’azienda. Difatti, presto inizierà a lavorare su RadioRai 2 e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche affiancare un ruolo da co-conduttrice a Sanremo Giovani. Insomma, dopo l’addio a Mediaset e l’esperienza sul Nove, Belen si prepara a una nuova avventura in Rai. Il suo arrivo, però, sembrerebbe non entusiasmare un volto di punta della tv di Stato: il suo ex marito, Stefano De Martino.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la relazione tra Belen e Stefano non sarebbe molto serena, e questo sarebbe il motivo per cui De Martino non vedrebbe di buon occhio l’idea di ritrovarsi l’ex moglie sul lavoro. Sebbene si incontrino regolarmente per il figlio Santiago, trovarsi a condividere lo stesso ambiente professionale è tutta un’altra cosa. “I rapporti con la ex non sarebbero così sereni e ritrovarsela nella ‘sua’ Rai non lo renderebbe felice”, ha scritto Candela.

Tra l’altro, come riportato da Giuseppe Candela, Stefano De Martino starebbe attraversando un periodo tutt’altro che semplice, sia sul lavoro che nella vita privata. Prima di tutto, sta gestendo le continue sconfitte del suo programma Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna. Dopodiché, c’è il brutto episodio del furto del suo orologio in pieno centro a Milano e il video intimo con la compagna Caroline Tronelli finito online. “Vive mesi molto difficili”, ha scritto il gironalista.