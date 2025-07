Belen Rodriguez potrebbe tornare in Rai. Dopo il suo ritorno sul piccolo schermo lo scorso anno con due programmi sul Nove, l’avventura televisiva di Belen a Discovery potrebbe essere già giunta al termine. Difatti, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la showgirl argentina sarebbe pronta a debuttare a Rai Radio 2 con un nuovo programma radiofonico. Insomma, si tratterebbe una novità assoluta per Belen, che finora ha sempre lavorato esclusivamente in televisione. A rafforzare l’indiscrezione, sono spuntati anche indizi social.

Sempre stando a quanto riportato da Candela, Belen ha recentemente pubblicato su Instagram una foto scattata proprio davanti a Via Asiago 10, sede storica della radio pubblica. “Il suo nome figurerebbe nel palinsesto di Radio 2 curato dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi”, si legge sul sito. Per ora, l’ex moglie di Stefano De Martino non ha ancora commentato il gossip, continuando a godersi la sua vacanza in Sardegna insieme alla famiglia, i figli Luna Mari e Santiago e l’ex compagno Antonino Spinalbese. Tuttavia, chissà se, nei prossimi giorni, lancerà altri indizi social.

Belen Rodriguez anticipa un grande ritorno in Rai: l’indiscrezione

Ma, l’arrivo di Belen Rodriguez a Radio Rai 2 significa che la sua avventura a Discovery è già finita? Ricordiamo che, lo scorso anno, la showgirl argentina ha condotto due programmi: Only Fun sul Nove e Amore alla prova su Real Time, diventando uno dei volti più noti di Discovery. Con il possibile approdo in Rai, anche se in radio, però, resta da capire se Belen potrà continuare a lavorare con Discovery o se ha già chiuso definitivamente con l’azienda. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quali saranno i progetti di Belen nella prossima stagione, sia televisiva che radiofonica.