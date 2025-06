In un modo o nell’altro, Belen Rodriguez fa sempre notizia; suo malgrado, anche quando cerca di sfuggire all’interesse mediatico, la conduttrice argentina non riesce a spostare l’attenzione del gossip.

Tra amori presunti e liaison del passato, rivelazioni e retroscena – negli ultimi giorni tiene banco il rapporto con la sorella Cecilia Rodriguez – Belen ha scelto il settimanale Chi per esprimersi a ruota libera su alcuni dei temi più chiacchierati del momento intorno alla sua figura e, ovviamente, non poteva mancare un breve e sibillino riferimento al suo ex marito, Stefano De Martino.

Una storia d’amore che sembra non voler proprio tramontare, anche se solo nel mondo della cronaca rosa e non nella realtà dei fatti. Le nozze, la separazione e poi il ritorno di fiamma; infine una nuova rottura.

Ma cosa pensa oggi Belen Rodriguez di Stefano De Martino soprattutto in relazione a meriti e successi professionali? Come riporta Isa e Chia, proprio al magazine la conduttrice argentina avrebbe confessato il suo personale giudizio.

Belen Rodriguez, lodi ‘sibilline’ per Stefano De Martino: “Chi dice che non è bravo, rosica!”

“E’ furbo, bravo e capace”, questa la sequenza di aggettivi scelti da Belen Rodriguez per descrivere Stefano De Martino nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi. Un pensiero ben preciso, neanche troppo criptico nel merito del suo significato che poi è più chiaro con il prosieguo del discorso: “Nato come ‘fidanzato di Belen’? E’ vero, anche io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire: ‘Sono la fidanzata di…’”. Ci scherza la conduttrice argentina ma al contempo ammette una sua parte di merito in riferimento alla notorietà conquistata dal suo ex marito, Stefano De Martino.

Non mancano le lodi, con grande onestà intellettuale: “Che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice che non è bravo in realtà rosica”. Prosegue così Belen Rodriguez – come riporta Isa e Chia – a proposito del suo personale giudizio su Stefano De Martino sul fronte professionale. Poi, una frase sibillina che può forse sembrare tanto una frecciatina al conduttore quanto una riflessione generale, magari anche con connotazione positiva: “…Poi ci sono tanti modi per arrivare; ognuno decide cosa sacrificare”.