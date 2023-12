Belen Rodriguez attaccata da un hater: “Non conta solo la bellezza” / La risposta da applausi

Belen Rodriguez nel mirino dei social, la replica scatena i fan

Belen Rodriguez torna sotto attacco degli hater. La showgirl argentina ancora una volta è finita nel mirino dei leoni da tastiera del web, che hanno deciso di puntare il dito ancora una volta contro l’ex moglie di Stefano De Martino. A Belen sono stati rivolti commenti negativi di vario genere, tra coloro che la accusano per dimostrarsi sempre “troppo ragazzina” per esporre sempre la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, “troppo sexy” per essere una mamma e anche “troppo esibizionista” quando lancia frecciatine nei confronti di De Martino.

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono mentre indossa biancheria intima e completini sexy per un celebre brand di intimo. Il post ha riscosso molto successo, tanto che, in poco tempo, ha collezionato interazioni positive e commenti. Su tutti, la showgirl argentina ha voluto replicare a questo messaggio: “Sei bellissima… Ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo… infatti De Martino, l’uomo che ami, non è legato a te. Sei bellissima ma la bellezza purtroppo non basta”. Belen ha così provato ad analizzare il messaggio ricevuto, andando a fondo e replicando così: “Spero che tuo padre ti abbracci forte prima o poi! Lo meriti”.

La fine della storia con De Martino, le parole di Belen Rodriguez

Di recente Belen Rodriguez è tornata a parlare della tanto discussa fine della sua storia con il conduttore Stefano De Martino. Pochi giorni fa infatti la showgirl argentina lanciata al successo da L’Isola dei famosi nei primi anni 2000, ha concesso una scoppiettante intervista su Rai1 a Mara Venier nel corso del talk domenicale Domenica In, dove ha vuotato il sacco su Stefano e sulle difficoltà affrontate nei mesi scorsi.

Belen Rodriguez, infatti, dopo la rottura con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha affrontato un momento di depressione: “Se avessi continuato a lavorare sarei stata irresponsabile perché avrei creato dei problemi. In quel periodo non c’ero, ero completamente smarrita ed è stato l’anno più difficile della mia vita. Sono caduta proprio in basso, ma così tanto che di più non si poteva”. Poi Belen ha parlato così della fine della storia con De Martino, snocciolando diversi dettagli. “E iniziato con un tradimento. Dopo un mese io ho saputo, ma ho fatto finta di niente, perché c’erano i bambini di mezzo”. Nella nuova vita di Belen Rodriguez invece c’è spazio per Elio Lorenzoni, con il quale presto l’argentina convolverà a nozze.

