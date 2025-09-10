Belen Rodriguez, salta il programma "Amore alla prova" di Real Time ma l'agenda di impegni resta fittissima: da Ballando con le stelle 2025 a Radio2

Sarà un autunno decisamente bollente per Belen Rodriguez sul fronte professionale, con tantissimi impegni in agenda che la terranno piuttosto impegnata tra televisione e radio. La showgirl argentina, in attesa del suo ritorno in scena, quest’estate è finita al centro del gossip per la sua presunta nuova relazione sentimentale con Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese classe 1987, come riferito da uno scoop di Dagospia.

Ma per lei le novità non si riducono alla sfera privata, dal momento che in programma ci sarà un autunno fitto di impegni, tra gradite conferme e succose novità. A fare il punto sul “calendario lavorativo” della conduttrice argentina è Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi dice…, sul nuovo numero di Chi da oggi in edicola.

Come riferito dal giornalista, la prima importante novità è la mancata conferma di Amore alla prova, il programma da lei condotto su Real Time quest’anno e che non tornerà in onda; nonostante questo, Discovery potrebbe riservare a Belen Rodriguez gradite novità nei prossimi mesi.

Belen Rodriguez, da Only Fun e Ballando a Radio2: tutti gli impegni della showgirl

Ma dove vedremo Belen Rodriguez in autunno? Giuseppe Candela stila l’elenco dei suoi impegni professionali in calendario, a cominciare dal ritorno al timone di Only Fun, il programma comico in onda sul Canale Nove di Discovery che l’ha già vista alla conduzione quest’anno al fianco dei PanPers.

Ma non solo, perché per lei è in arrivo anche l’esperienza di ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2025, in partenza da fine settembre; Milly Carlucci è riuscita a strappare il sì alla showgirl argentina, che scenderà così in pista in una delle puntate della nuova stagione.

Infine, la troveremo al debutto su Radio2 al timone di un programma serale insieme a Vincenzo De Lucia e Barty Colucci. “E qualcuno dalle parti di Viale Mazzini accenna ad altri progetti“, aggiunge Candela su Chi in merito ad ipotetici futuri coinvolgimenti in Rai. Per Belen Rodriguez, dunque, si prospettano mesi fittissimi ma carichi di soddisfazioni.