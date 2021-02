Belen Rodriguez “Avrò una figlia femmina”/ “Ho avuto un aborto spontaneo e…”

BELEN RODRIGUEZ PAZZA DI ANTONINO SPINALBESE E INCINTA DELLA SUA BAMBINA

Con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez spazza via Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano de Martino, parlando di lui come di un vero e proprio cavaliere che le ha permesso di credere di nuovo nell’amore ma che, soprattutto, è diverso da tutti gli altri. In molti sono pronti a sostenere che non è la prima volta che la showgirl parla del suo fidanzato in questo modo e che anche in tv, parlando di Andrea Iannone, aveva detto una cosa simile, ma al romanticismo non c’è mai fine e così ecco che la showgirl argentina oggi sarà a Verissimo per parlare del suo grande amore per il parrucchiere, ora lanciato nella carriera di fotografo, e di come la sua vita sia cambiata con lui sin dai quei primi momenti ad Ibiza: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

BELEN RODRIGUEZ DALL’ABORTO ALLA GRAVIDANZA: IN ESTATE ARRIVA LUNA MARIE

Ma la rivelazione più attesa di Belen Rodriguez sarà proprio legata al suo essere mamma. La showgirl ha già rivelato di essere incinta di una bambina e che il parto avverrà la prossima estate ma ha svelato anche prima di rimanere incinta di Luna Marie, questo sarà il nome della sua bambina, ha avuto un aborto spontaneo. Sembra che la showgirl sia rimasta incinta per caso proprio di Antonino Spinalbese e che dopo un primo momento di choc, i due sembravano felici della notizia fino a che non hanno perso il bambino e questo li ha lasciati nella disperazione. Solo così hanno capito di voler diventare genitori e così ci hanno riprovato: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto… Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA