Belen potrebbe raggiungere Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle in Rai? Possibile anche l'approdo di Teo Mammucari al fianco di Mara Venier

Belen Rodriguez raggiunge Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle?

Si registrano movimenti importanti nel mercato televisivo. E quando a confrontarsi sono la Rai e Mediaset, la ‘battaglia’ si fa davvero interessante. Infatti dopo l’ingaggio di Barbara D’Urso per Ballando con le Stelle – dove gareggerà come concorrente – voci di corridoio rivelano che i rapporti tra la tv di Stato e il colosso di Piersilvio Berlusconi si siano intricati parecchio. Ad alimentare ulteriormente la tensione e la rivalità tra le parti, ci sarebbe anche lo spietato corteggiamento che la Rai starebbe attuando nei confronti di Belen Rodriguez.

Secondo quanto riferisce Dagospia, la modella argentina sarebbe ad un passo dalla Rai, per partecipare anche lei a Ballando con le Stelle in veste di “ballerina per una notte”. Insomma, uno scenario che scompiglierebbe un po’ le carte in tavola e che vedrebbe la Rai “rafforzarsi” nella sfida a Mediaset.

Rai vs Mediaset, da Belen a Teo Mammucari e Barbara D’Urso: cosa bolle in pentola?

Un ulteriore sgarro potrebbe essere rappresentato da un passaggio di Teo Mammucari in Rai. Ebbene, le ultime indiscrezioni e gli ultimi rumor riferiscono che l’ex conduttore delle Iene potrebbe essere nientedimeno che al fianco di Mara Venier la prossima stagione, per la co-conduzione di Domenica In. Si profilerebbe un triplo sgarro per Mediaset, che così vedrebbe sfilarsi tre dei suoi pilastri o ex collaboratori storici.

Nel caso di Barbara D’Urso, non è un mistero che il suo nome interessi alla Rai, anche se ad oggi i tempi per un suo programma sembrano ancora acerbi. Chissà, magari le cose cambieranno nei prossimi mesi. Intanto il primo mattone è stato posato con la sua partecipazione nel programma di Milly Carlucci. Come se la caverà in pista da ballo?

