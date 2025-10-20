Pace fatta tra Ignazio Moser e Belen Rodriguez? La foto familiare con Cecilia Rodriguez dopo la nascita della piccola Clara Isabel

Belen Rodriguez e la sua famiglia ancora al centro del gossip. Com’è noto, recentemente, Cecilia Rodriguez ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta insieme al marito Ignazio Moser. L’arrivo della piccola in famiglia ha fatto riavvicinare le due sorelle, da mesi in cattivi rapporti. Stando ad alcune indiscrezioni, a causare la frattura tra le due sarebbe stato proprio Ignazio, non approvato da Belen. Ad ogni modo, con la nascita di Clara Isabel, pare che tutti abbiano messo da parte i rancori, facendo tornare la serenità in famiglia.

Difatti, i tre sono stati immortalati a cena insieme in uno scatto condiviso da Veronica Cozzani, mamma della famiglia Rodriguez. Nell’immagine, appaiono tutti sorridenti, mostrando una complicità che non si vedeva da tempo. Ricordiamo che Belen e Moser avevano persino smesso di seguirsi, segno di un forte distacco. A quanto pare, però, pian piano i due starebbero cercando di ricostruire la loro relazione, probabilmente anche per il bene della bambina e di Cecilia.

Belen Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme: perché avevano litigato

Stando ai rumor, il clima teso tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser avrebbe avuto origine durante il matrimonio tra lui e Cecilia Rodriguez, quando la showgirl argentina si era lasciata andare a qualche balletto provocante con Tony Effe e Andrea Damante. Un episodio che, secondo molti, non sarebbe stato gradito da Ignazio e avrebbe creato un certo imbarazzo anche a Cecilia. Da quel momento, diversi segnali avrebbero lasciato intendere un allontanamento. Belen, ad esempio, aveva smesso di collaborare con la piattaforma QIhype, gestita proprio dal cognato, scegliendo di affidarsi ad altri canali per la vendita dei suoi accessori di lusso.