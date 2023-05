Belen Rodriguez, caduta a Le Iene/ Video: lo stacchetto e poi il volo

Incidente a Le Iene per Belen Rodriguez, con la showgirl che è caduta a terra sulle note di ’Fallin’ with Me’ dei The Struts durante uno stacchetto. La conduttrice argentina è stata protagonista di un siparietto durante il suo ingresso in studio: un passo falso e poi una caduta a terra per la modella, che ha lasciato a bocca aperta “i compagni”. Subito in suo soccorso sono arrivati Nathan Kiboba, Max Angioni ed Eleazaro Rossi, che tra le risate generali l’hanno aiutata a rialzarsi, non prima di aver lanciato un servizio.

Al rientro in studio dopo il servizio di Alice Martinelli, che ha intervistato il pensionato Claudio Trenta che ha ricevuto una multa per aver riparato da solo una buca in strada a Barlassina, si è tornati a parlare proprio della caduta di Belen, che intanto si era rialzata, recuperando. La showgirl ha ironizzato su quanto accaduto a Le Iene dicendo: “Io non sono caduta, ve lo siete immaginati”.

La mamma di Belen ironizza sui social

A riprendere in tv quanto accaduto a Le Iene è stata proprio Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. L’argentina, guardando la puntata su Italia 1, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il filmato della caduta: al fianco al video, tante risate e qualche cuoricino rosso. Non si è fatta attendere la risposta della figlia, che le ha risposto: “Non c’è un ca**o da ridere ahahah”. Tanti i commenti sotto al post di Verona: non manca infatti l’ironia e neppure qualche preoccupazione per quanto accaduto alla showgirl.

La stessa Belen, dopo essere volata a terra durante l’ingresso in studio con tanto di balletto e stacchetto, è scoppiata a ridere. A terra, con attorno i compagni de Le Iene, la showgirl ha continuato a ridere prima di rialzarsi. Dopo il rientro in studio, Max Angioni che ha subito scherzato sull’accaduto: “Volevo dire a tutti, sta bene, si è rialzata”.

