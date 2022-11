Belen Rodriguez cammina sui carboni ardenti/ “Porca t*oia, brucia! Ho le vesciche…”

Anche Belen Rodriguez si mette alla prova a Tu si que vales. Lo ha fatto quando sono apparsi dei carboni ardenti sul palco. Dopo l’esibizione dei concorrenti, ha voluto fare un tentativo. La donna l’ha preparata dicendole di pensare ad una cosa sua più bella. “Ok, ne ho due”, ha risposto lei riferendosi ai suoi figli. Dopo il via libera, ha camminato sui carboni ardenti con passo svelto e facendo un salto alla fine per il calore. “Porca t*oia… Scusate, brucia! Fidatevi”, il commento della showgirl argentina che poi si è allontanata un po’ stranita.

“Si è fatta male mi sa”, ha detto infatti Sabrina Ferilli. Belen Rodriguez dal canto suo ha cominciato a guardarsi i piedi notando già delle prime vesciche, mentre Maria De Filippi richiamava la sua attenzione per capire se i carboni fossero davvero ardenti.

LA “LEZIONE” DI BELEN RODRIGUEZ SULLE PAURE

Quando il concorrente spiegava l’importanza delle motivazioni per superare la paura, Belen Rodriguez ha preso la parola a Tu si que vales facendo una importante precisazione. “Uno deve essere cosciente che ci si può far male. Io l’ho fatto perché quando mi ricapita? Ci sta per me, ma non deve passare il messaggio che bisogna togliere la paura, perché senza moriamo. Meno male che c’è”. Infatti, Maria De Filippi ha spiegato che la capacità di motivare le persone le fa paura, perché “va usata in modo intelligente”. Vivere con le proprie paure capendole è tanto, superarle non è semplice. “Se la motivazione è qualcosa di piccolo mi sta bene, ma quando le cose sono importanti allora è meglio andare dallo psicologo”.

