Belen Rodriguez “cancella” Antonino Spinalbese/ Sparita la foto commentata da lui

Difficile dire cosa stia accadendo realmente tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tra presunte voci di una separazione poi smentite, fino ad arrivare ad essere stati paparazzati durante un “freddo” incontro in un bar di Milano in cui la showgirl argentina e l’hair stylist si sono solo consegnati la bambina e nulla più.

Nina Moric vs Belen Rodriguez "Ha provato a baciare mio figlio"/ Ma lui "Stron*ate"

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali, sembra tutto finito e a riprova di questo ci sono le foto che la donna pubblica sul suo profilo Instagram in da un po’ di tempo a questa parte appare solo in compagnia di sé stessa, dei suoi due figli e della sua famiglia, così come fa Antonino che ha da poco annunciato l’inizio di un suo progetto lavorativo in compagnia del suo amico Andrea Audino.

Belen Rodriguez monta il lettino sola "Donna da sposare" lei risponde/ "Ho già dato" frecciatina ad Antonino?

Belen cancella la foto con il commento di Antonino

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese al momento sembrano aver chiuso ogni tipo di rapporto a tal punto che la donna ha voluto eliminare una foto in cui tra i tanti commenti appare anche quello del suo ex (?) fidanzato. La donna durante la giornata di Santo Stefano aveva pubblicato una foto insieme alla sua figlia più piccola aggiungendo a corredo dell’immagine: “Io ti renderò libera” e Antonino ha commentato la foto con la frase: “La pubblicità dei Ringo”.

Cosa avrà voluto dire Antonino Spinalbese con il suo commento sotto la foto di Belen Rodriguez? Nulla di certo, anche perché i diretti interessati al momento sembrano intenzionati a non voler proferire alcuna parola e sui loro social appaiono sereni e spensierati intenti a godersi il momento di festività.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è finita?/ Il loro "freddo" incontro al bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA