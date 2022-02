Belen Rodriguez, che ritocchi s’è fatta/ “Chirurgia estetica? Faccio quel che voglio”

Le scelte di Belen Rodriguez sul proprio aspetto fisico, così come quelle di chiunque, riguardano solo lei, eppure i suoi ritocchi continuano a destare curiosità e giudizi, soprattutto sui social. La showgirl argentina, peraltro, si è pentita di un solo intervento di chirurgia estetica, quello al seno. «Io a 19 anni, credo una delle prime sfilate, ma la domanda che mi pongo è… ma perché ti sei rifatta le tette? Erano già belle», scrisse sui social nel 2017 pubblicando una foto di lei appunto quando era ragazzina.

Nonostante sia una delle donne più belle e affascinanti, non ha rinunciato ad alcuni ritocchi per migliorare il suo aspetto fisico. Chi ha monitorato i cambiamenti estetici di Belen Rodriguez è Striscia la Notizia nella sua rubrica “Fatti e Rifatti”, in cui ha segnalato interventi di chirurgia estetica a naso, zigomi, bocca e appunto seno. Inoltre, anche l’arcata dei denti sarebbe cambiata. Piccoli accorgimenti con cui Belen Rodriguez si sente evidentemente a suo agio, nonostante fosse già naturalmente bella.

Belen Rodriguez e la chirurgia estetica: “Parlano delle mie labbra da anni”

La stessa Belen Rodriguez ha voluto rivendicare il suo diritto a far quel che vuole nella sua vita e del suo corpo. Lo ha fatto a Verissimo, spiegando che non si lascia abbattere dai commenti che circolano sui social. «Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso», ha confidato la showgirl argentina nello studio di Silvia Toffanin.

Il body shaming, gli insulti sul suo aspetto fisico e sulle sue scelte in fatto di chirurgia estetica la disturbano solo per qualche secondo, merito anche dell’esperienza che ha maturato. «Parlano delle mie labbra da anni!», ha risposto a Sorrisi in merito alla polemica relativa ai suoi presunti nuovi ritocchini alle labbra. Una vicenda che ha stancato Belen Rodriguez al punto tale che ormai non ci fa più caso.

