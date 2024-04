Belen Rodriguez, chi è il nuovo fidanzato?/ “Sono inseparabili”, gli ultimi rumors sul compagno misterioso…

Belen Rodriguez pare innamoratissima del nuovo fidanzato, ma la sua identità resta avvolta nel mistero

Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Il mondo del gossip impazza da quando la modella ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della sua storia con Elio Lorenzoni, il cuore della showgirl è tornato a battere. Non è chiaro chi sia il nuovo compagno, perché al di là degli avvistamenti (o presunti tali) dei paparazzi, la modella argentina è decisa a tutelare la sua privacy. D’altra parte le sue ultime relazioni sono naufragate alla luce del sole e questa volta, forse, Belen preferisce andarci coi piedi di piombo.

Nel suo quotidiano, tuttavia, pare essere innamoratissima ed entusiasta del rapporto che sta costruendo. Al punto tale che il nuovo fidanzato avrebbe già conosciuto la famiglia di lei e sarebbe stato invitato al matrimonio di sua sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Sono solo rumors al momento, ma il gossip non ha dubbi sul fatto che Belen abbia ritrovato l’amore.

Belen Rodriguez “protegge” il suo fidanzato dai riflettori del gossip

“I due non si separano mai nelle ultime settimane, se non per fare le proprie cose nel quotidiano e ritrovarsi alla sera, il più delle volte è Belen a stare da lui, ma anche lui sta a casa di lei in quanto i figli e genitori lo hanno conosciuto”, riporta il portale Leggo. La domanda, dunque, sorge spontanea: chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Non si tratta di Bruno Cerella, un flirt smentito nei mesi scorsi, forse nemmeno di Giacomo Cavalli, modello che in passato era stato fidanzato con Diletta Leotta.

Il nome del giovane classe 1994 torna spesso di moda nel mondo delle cronache rosa e di recente è stato appunto accostato a Belen Rodriguez. Tutto tace, per il momento l’intenzione di Belen Rodriguez è di mantenere la sua relazione alla larga da occhi indiscreti.











