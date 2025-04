Belèn Rodriguez è di nuovo fidanzata? Questa la domanda che si stanno facendo i suoi follower nelle ultime ore dopo una rivelazione di Gabriele Parpiglia che vedrebbe la showgirl argentina innamorata di un nuovo cavaliere. L’ultima relazione pubblica risale a Angelo Galvano e dopo la rottura con quest’ultimo si è presa una pausa dalla televisione per dedicarsi solo a sè stessa e ai suoi figli, provata dalle separazioni con cui ha dovuto fare i conti in tutti questi anni.

Gabriele Parpiglia ha spifferato che quando Belèn Rodriguez non si dedica a Luna Marì e Santiago, ha un nuovo amore in casa, anche se per adesso la loro relazione sarebbe segreta e lontana dai riflettori. “Noi abbiamo una foto dell’uomo misterioso“, continua il giornalista “presente nell’abitazione della Rodriguez alle 3.59 del mattino“. Secondo Parpiglia, i paparazzi lo avrebbero immortalato dopo una notte insieme lo scorso weekend. Al momento l’identità di quest’ultimo è mantenuta segretissima. Ma per quale motivo? Pare che si tratti di un nome importante, che per ora non può essere rivelato.

Belèn Rodriguez pare dunque avere un nuovo amore nella sua vita anche se ci vorrà del tempo prima di scoprire chi è, che lavoro fa e a che famiglia appartiene dato che secondo Gabriele Parpiglia si tratta di qualcuno con un cognome altisonante che per adesso deve risolvere la sua situazione privata. Nessuna ipotesi e nessuna conferma da parte della bellissima showgirl, anche se i fan hanno notato un dettaglio non da poco: lo splendido anello al dito che quest’ultima ha mostrato sui social qualche giorno fa. Segno di un nuovo fidanzamento?

Intanto, Belèn Rodriguez fa pace con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì. Molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma, anche se lui sembra smentire le voci: ha dichiarato che al momento il suo cuore è impegnato. La showgirl e il parrucchiere sono stati paparazzati insieme, ma del resto il loro rapporto sarà sempre presente per il bene della figlia. Lui stesso aveva ammesso di essere lunatico come Belèn Rodriguez, e che il loro andare d’accordo è molto altalenante.