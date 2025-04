Belén Rodriguez si è rifatta il seno? “Me ne sono pentita perchè…“

Ormai da anni Belén Rodriguez è considerata come una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, e poco tempo fa, come ha riportato Oggi, ha rivendicato il suo diritto nel ricorrere ai ritocchini per mantenersi perfetta anche se il tempo passa. Dopo due gravidanze, la showgirl ed ex moglie di Stefano De Martino è sempre perfetta e non le manda a dire a chi la accusa di esagerare troppo con le punturine: “Con la mia faccia faccio quello che voglio“.

Quel che è certo è che al pubblico non sfuggono le differenze profonde tra la Belén Rodriguez di oggi e quella del passato: tanti i “miglioramenti” estetici, anche se è sempre stata bellissima. Lei non ha paura ad ammettere la verità: “Sono una persona che si cura molto e mi piaccio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico“, dice, cercando di far tacere le dicerie sul suo conto. Tra gli interventi chirurgici che ha ammesso, quello al seno, che sin da piccola le ha causato complessi perché era troppo piccolo. “Ma ne sono pentita“, aveva spiegato a Verissimo, “si può essere femminili anche con una seconda misura“.

Negli ultimi anni i fan di Belén Rodriguez si sono preoccupati molto per la sua salute, dato che la showgirl argentina è sparita per molto tempo dalla circolazione. Alcuni l’avevano vista in una clinica per la salute mentale in Veneto, e da lì era partito il rumor sulla depressione e la sofferenza dopo le storie d’amore andate male, l’ultima con Elio Lorenzoni. Ma a far soffrire Belén Rodriguez pare essere stata la separazione dal suo grande amore Stefano De Martino, un colpo al cuore accusato anche a livello psicologico: “Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso“.

Cosa fa oggi Belén Rodriguez? La showgirl si dice contenta, single e “fidanzata con i suoi gatti”. Ammette che vivere da soli è molto più semplice, anche se per forza di cose frequenta spesso Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, (che di recente ha dichiarato di essere fidanzato), dai quali ha avuto i suoi due figli Santiago e Luna Marì. Lo scorso anno è tornata in grande stile in televisione conducendo “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”, programma su Real Time. L’anno prima, invece, era stata conduttrice delle Iene.