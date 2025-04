Belén Rodriguez, la relazione con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Tra i grandi amori di Belén Rodriguez spunta senza dubbio quello per i figli Santiago e Luna Marì. Il primo è nato dalla storia con Stefano De Martino nel 2013, lo stesso anno in cui si sono fidanzati mentre lui si trovava ancora nel cast di Amici di Maria De Filippi. Nonostante le nozze in grande stile, la loro relazione è stata piuttosto turbolenta e travagliata, fatta di tante liti e discordie. Negli anni li abbiamo visti risucchiati da un vortice di tira e molla, e nel frattempo la showgirl ha avuto una storia con Antonino Spinalbese.

Dalla loro relazione è nata nel 2021 la piccola Luna Marì, biondissima e dagli occhi azzurri. Ed è proprio dei figli che Belén Rodriguez ha parlato nell’ultimo periodo, portando alla luce un tema di cui si discute spesso in ambito social, quello dello “sharenting“, ovvero la pratica che seguono molti genitori di postare i propri figli sul web, in modo da condividere i momenti più belli e non solo con i seguaci. Belén Rodriguez ha dichiarato a tal proposito che il suo primogenito Santiago le ha chiesto di non pubblicare più le sue foto sui social, e lei ha ovviamente accettato per rispettare la sua privacy e volontà.

Belén Rodriguez sul figlio Santiago: “Un giorno ha cambiato idea…“

Molti si sono chiesti come mai nell’ultimo periodo Belén Rodriguez non postasse più le foto del primogenito Santiago, oggi dodicenne e nato dalla relazione con Stefano De Martino. Ecco cosa ha detto a Repubblica riguardo a questa scelta: “Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più“, spiega, “Gli adolescenti come si difendono? Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più. Poi, un giorno, ha cambiato idea: ‘Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?“. Belén Rodriguez ha poi confessato di scorrere spesso i commenti davanti a lui come gli ha richiesto, e di avere spesso paura di leggere qualcosa di sbagliato. Ma per fortuna, fino ad oggi non è ancora successo.