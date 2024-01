Belen Rodriguez choc: “Sono caduta nel baratro”/ “Non sono una santa, ma so cosa voglio. Elio è un uomo…”

Belen Rodriguez e il momento più buio della sua vita

Dall’Argentina, dove si è concessa una vacanza con tutta la sua famiglia tornando nei luoghi della sua infanzia, Belen Rodriguez ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio. “Sono caduta nel baratro”, racconta Belen che ha scelto di raccontarsi senza filtri svelando di aver attraversato un momento davvero delicato della sua vita. “Mi mancavano amore, comprensione, rispetto, lealtà, i principi su cui si basa un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte. La gente a volte scappa di fronte ai problemi, se ne va, ti tradisce“, aggiunge la showgirl argentina che, oggi, sta riprendendo in mano la propria vita mettendo a posto i vari pezzi.

“L’amore è restare anche quando la persona non ti piace perché la vedi debole, questo è amore. Abbiamo perso il punto focale: puoi avere successo, i follower, ma se torni a casa e non hai l’amore non hai niente. Mi stavo giocando la vita, chiedevo aiuto. Sono caduta una volta in vent’anni e avevo bisogno che mi tenessero la mano come io l’ho tenuta a tutti. In passato sono andata a lavorare con le stampelle, sono andata a lavorare dopo un lutto grave, ho sempre tenuto fede ai miei impegni. Ma poi, se manco a un appuntamento per una volta, viene fuori che non sono affidabile“, ha aggiunto.

Belen Rodriguez e l’amore di Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez ha deciso di mettere se stessa e la sua vita al primo posto spiegando di aver fatto male “a me stessa e alla mia famiglia, ai miei figli, io sono una persona buona e lo sarò sempre. Piuttosto che fare male agli altri, mi faccio male da sola, io saboto i miei momenti, la mia carriera, i miei contatti, non faccio male agli altri perché sarebbe infame. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, posso morire per amore. Continuo a credere nelle persone, a credere nel bene e penso che la vita mi darà ragione”, dice ancora la showgirl.

Ad aiutarla sono state le amiche, il figlio Santiago e il fidanzato Elio che descrive come “un uomo che va oltre le apparenze ma dico che sono ancora in mezzo alla tempesta. Potrei dire che sono fuori ma ci sto lavorando, sto facendo le cose che devo fare e sono accompagnata da persone che mi vogliono bene, sto combattendo. Non sono una santa, ma sono chi sono e cosa voglio“, ha chiosato.











