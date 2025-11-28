In un nuovo video pubblicato sui social, Belen Rodriguez fa una dichiarazione scioccante su uno dei periodi più difficili della sua vita.

L’intervista rilasciata da Belen Rodriguez all’evento di Vanity Fair continua a far rumore. Dopo lo sfogo della showgirl argentina che ha spiegato le motivazioni per cui è apparsa “confusa” durante l’intervista, sui social, è spuntato un nuovo video in cui Belen si lascia andare ad una dichiarazione forte. La Rodriguez ha affrontato un periodo difficile con depressione e attacchi di panico di cui ha parlato in alcune interviste e, durante l’intervista a Vanity Fair, ha svelato ulteriori dettagli.

“Questa volta dico una cosa forte, io sono una sopravvissuta, è così. Sono sopravvissuta alla morte”, ha dichiarato durante la chiacchierata con Mario Manca. Parole forti quelle della showgirl argentina che ha deciso di essere totalmente sincera con il proprio pubblico.

durante l’intervista rilasciata a Mario Manca, Belen Rodriguez racconta come in un periodo della sua vita abbia convissuto con il pensiero fisso della morte. “Se ho rischiato di morire? No, ma era un pensiero che mi accompagnava ogni giorno”, ha detto ancora la showgirl che, oggi, racconta, di aver eliminato totalmente quel pensiero grazie a tante cure.

“Se oggi ho un pensiero più indulgente, più dolce rispetto a prima? No, no, mi è andato via completamente. Io mi curo tanto, ma tanto. In 20 anni non è stato facile sicuramente, la fama, le cose, l’affetto. È stata tutta un’esplosione all’improvviso, non me l’aspettavo, è stato tutto favoloso fino a quando non sono subentrati i problemi familiari e allora le cose diventano meno belle“, ha concluso la Rodriguez.