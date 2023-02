Belen Rodriguez commette un errore grammaticale sui social/ Il web insorge

Belen Rodriguez e la gaffe grammaticale sui social: web furioso

Belen Rodriguez è molto impegnata con la sua carriera, ma trova sempre il tempo da dedicare alla sua famiglia. Questa volta però, la showgirl è stata protagonista di un errore grammaticale che i suoi numerosi follower non hanno tollerato.

La presentatrici ha condiviso una canzone che suo padre ha dedicato, a suo tempo, alla sua mamma: “Veronica: questa è la canzone che il mio papà a scritto per lei: la mia mamma” ha scritto Belen Rodriguez. La mancanza della lettera “h” prima della “a” ha fatto stupore tra i suoi fan. La showgirl, infatti, vive da molti anni in Italia e sa parlare e scrivere molto bene la lingua. Che si tratti di una svista o di errore di altro genere sembra proprio che i puristi del web non abbiano soprasseduto sulla gaffe della conduttrice.

Eugenio Colombo e Guendalina Canessa stanno insieme?/ Serata insieme e...

Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez: “Se fossi rimasto con lei…”

Antonino Spinalbese è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2022 ed ha potuto riabbracciare sua figlia Luna Marì, grazie a Belen Rodriguez. Quando era ancora nella casa più spiata d’Italia, però, l’hair stylist si è lasciato andare ad una confessione sulla sua ex compagna.

Maria De Filippi, fan chiedono selfie davanti bara Maurizio Costanzo/ Bufera social…

Spinalbese ad Andrea Maestrelli dichiarava: “Se non mi fossi lasciato sarei diventato un nonno e non un padre: nel senso che sarei stato 24 ore su 24 con la bimba, tutti i giorni e tutto il giorno con lei. Non mi sarei goduto nulla di tutto il resto, ma non sarebbe stata una rinuncia sofferta, non sento il bisogno di altro: se fossi rimasto con la mia ex sarebbe andata sicuramente in questa maniera“. L’hair stylist ha alluso ai numerosi impegni della showgirl che lo portavano a badare molto spesso a Luna Marì.

LEGGI ANCHE:

Federica Gentile (Rtl 102.5)/ "Ho voluto bene a Maurizio Costanzo, era giocoso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA