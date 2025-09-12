Nella vita di Belen Rodriguez ci sarebbe un nuovo amore: secondo Dagospia, accanto alla showgirl, ci sarebbe Stefano.

Nella vita di Belen Rodriguez ci sarebbe un nuovo amore. Dopo un’estate trascorsa insieme ai figli e alle amiche, Belen è tornata ad essere anche la protagonista del gossip italiano con diversi flirt che le sono stati attribuiti come quello con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne e quello con l’avvocato Nicolò De Tommasi. Tra i vari flirt attribuiti a Belen, tuttavia, quello che è durato di più è sicuramente quello con Nicolò De Tommasi con cui è stata anche pizzicata al mare.

Dopo il ritorno dell’avvocato a Roma, tuttavia, sembrava che il flirt tra i due fosse finito ma pochi giorni fa Belen e Nicolò sono stati nuovamente paparazzati insieme scatenando ancora la macchina del gossip. Ora, però, stando a quello che riporta Dagospia, nella vita di Belen ci sarebbe un nuovo Stefano.

Belen Rodriguez: chi è il presunto, nuovo amore Stefano

Secondo quanto fa sapere Dagospia, attualmente, nella vita di Belen Rodriguez ci sarebbe Stefano Belingardi Clusoni, un giovane e rampante architetto che il portale Elle aveva scovato anche in un carosello di foto pubblicate dalla stessa showgirl. Realizzato professionalmente, lontano dalle luci dei riflettori, Stefano potrebbe rappresentare l’uomo ideale della showgirl argentina.

Da parte di Belen, tuttavia, non c’è alcun commento. Da qualche tempo, infatti, la showgirl argentina non commenta più i flirt che le vengono attribuiti preferendo il silenzio a smentite e conferme. Ufficialmente, la showgirl è single e, tornata a Milano, si sta dedicando ai figli e al lavoro anche dopo la cancellazione del suo programma.