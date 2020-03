Belen Rodriguez: “Con Stefano copiavo Emma”/ “De Martino mi fa le corna? Basta…”

Belen Rodriguez si lascia andare ad una confessione su Instagram sulla sua vita privata. La showgir, durante una diretta con un giornalista del settimanale Chi, è tornata indietro negli anni ammettendo di aver copiato Emma Marrone all’inizio della sua storia con Stefano De Martino. Nel corso della diretta a cui hanno partecipato, per pochi minuti, lo stesso Stefano e il figlio Santiago, Belen ha parlato per la prima volta delle sue insicurezze in amore. “ Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo ” – ha spiegato Belen che ha svelato anche perchè, in passato, si è parlato della somiglianza fisica tra i suoi ex fidanzati. “ Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”, ha aggiunto.

