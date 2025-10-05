Belen Rodriguez concorrente Ballando con le stelle 2026? Frecciata di Selvaggia Lucarelli: "Per esserlo aspetta che vado via io"

Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli dopo decenni di liti, offese e frecciate si sono incontrate per la prima volta in tv nella puntata di ieri di Ballando con le stelle 2025. Belen è stata la Ballerina per una notte dello show di Milly Carlucci del sabato sera. Esibitasi un sensualissimo Tango, la showgirl argentina ha conquistato tutti. E durante i giudizi entusiasti dei giurati, Carolyn Smith si è lasciata andata ad una proposta che è stata colta al balzo della Lucarelli.

Scendendo nel dettaglio, Carolyn Smith ha inviato Belen Rodriguez come concorrente a Ballando con le stelle 2025: “Hai delle bellissime gambe…sei la persona più adatta per venire a Ballando con le stelle 2025 cosa stai aspettando?” A questa domanda ha risposto Selvaggia Lucarelli in modo sarcastico e pungente: “Che vada via io!” Ed in effetti non è mancato del gelo tra le due nello show. Milly Carlucci sembrava quasi impaziente di chiudere la conversazione delle due tanto che la Lucarelli ha ammesso: “Ho già finito? Non posso dire nulla?” Inutile dire che Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e persino Selvaggia Lucarelli hanno dato 10 alla showgirl.

E tra una frecciatina ed un’altra, come quando Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Belen Rodriguez di essere sbloccata sui social e la risposta è stata: “Ci penso”, oppure quando la showgirl argentina ha aggiunto di non ricordare perché l’avesse bloccata l’ospitata si è conclusa senza troppo clamore ed alla fine l’atteso confronto infuocato tra le due donne non c’è stato. Belen ha parlato di altro, dell’amore per la nonna Clara Isabel che non c’è più, del traguardo dei suoi 40 anni pieno di nuove consapevolezze e paure ma anche del ritorno in tv. Tuttavia alla fine Massimiliano Rosolino è riuscito a strappargli una promessa e un firma: Belen Rodriguez concorrente di Ballando con le stelle 2026?