Belen Rodriguez condurrà Le Iene/ Accanto a Teo Mammuccari non torna Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez condurrà la nuova edizione de Le Iene al fianco di Teo Mammuccari. Mentre il gossip si concentra sulla sua vita privata (dalla rottura con Antonino Spinalbese al possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino), la showgirl mette a segno un nuovo successo professionale.

Dal 9 febbraio, infatti, il programma di Italia 1 tornerà con nuove puntate, ma al timone non ci sarà Alessia Marcuzzi. Il volto femminile, piuttosto, sarà proprio quello di Belen Rodriguez. Il nome era da tempo tra le candidature. La scelta, in base ai rumors, sarebbe stata dettata dal feeling consolidato tra la showgirl e Teo Mammuccari. I due, infatti, hanno già lavorato insieme con successo a “Scherzi a Parte” e “Sarabanda”. La argentina, inoltre, non aveva nascosto che, una volta nata la secondogenita Luna Marì, sarebbe volentieri tornata in tv quanto prima. Un desiderio immediatamente realizzato. La conduzione ad ogni modo non è l’unica novità: sarà una stagione tutta inedita, con un nuovo studio e un cast giovanissimo. Ad arricchire la formula già consolidata, inoltre, c’è l’intenzione di dare più spazio allo spettacolo e alla comicità, senza rinunciare alle inchieste e ai reportage spesso scomodi ed esclusivi che da sempre danno lustro al format.

Belen Rodriguez condurrà Le Iene: i retroscena

L’annuncio che Belen Rodriguez condurrà Le Iene è stato un vero e proprio colpo di scena dato che, fino a poco tempo fa, si parlava di un ritorno di Alessia Marcuzzi. Il rapporto che lega la conduttrice e Mediaset, tuttavia, sembrerebbe in questo momento caratterizzato da una lunga fase di stallo. Nessuna tensione tra le parti, piuttosto una scelta unicamente personale, stando alle recenti dichiarazioni della romana. In molte occasioni, infatti, ha confessato di volere dare priorità alla famiglia, prendendosi una pausa dalla televisione, seppure a malincuore. Nessuna competizione, dunque, tra le due showgirl.

Ovviamente non per sempre. Anzi, i tempi sembravano in queste ore finalmente maturi, tanto che si era parlato proprio di un triplice ritorno con Le Iene, Temptation Island e Battiti Live. Quest’ultimo una vera e propria novità per lei. Evidentemente soltanto rumors infondati, visto che i programmi in questione sono stati affidati ad altri, tra cui appunto Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci. Per quanto riguarda Temptation Island in versione Vip, che come da liturgia di palinsesto, tornerà a ridosso della bella stagione, per il momento non ci sono notizie ufficiali. Qualcuno, però, sussurra che tutte le trattative in corso con la conduttrice siano saltate all’ultimo momento, ma senza entrare nei dettagli. Non resta dunque che attendere.

