Belen Rodriguez conferma i tradimenti di Stefano?/ “Gli ho rotto le ossa più volte”

Belen Rodriguez: “Stefano è un furbacchione”

Domenica sera su Italia 1 è andare in onda il terzo appuntamento di “Le Iene presentano Inside”, un viaggio incredibile tra le infinite sfumature dell’amore. Tra gli ospiti di Nina Palmieri anche Belen Rodriguez, che ha parlato della sua storia d’amore con Stefano De Martino. I due si sono sposati nel 2013 e dopo due anni hanno annunciato la separazione. Dopo un breve ritorno di fiamma tra 2019 e 2020, Belen e Stefano sono tornati insieme nel 2022, dopo che la showgirl argentina è diventata mamma per la seconda volta di Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalnese.

“Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha detto Belen ai microfoni delle Iene. Alla domanda di Nina Palmieri su come gestisca questo suo essere “frizzantino” in amore, Belen ha risposto: “Non lo tengo a bada… Le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”.

Belen Rodriguez: “Amare senza dare nulla in cambio”

Nel corso dell’intervista, inserita in un servizio tutto dedicato all’amore, Belen Rodriguez ha spiegato la sua visione: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”. In passato la showgirl argentina non ha mai nascosto di aver sofferto per la storia d’amore con Stefano De Martino: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”, ha raccontato lo scorso gennaio al Corriere della Sera.

