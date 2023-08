Belen Rodriguez conferma il tradimento di De Martino?/ Lei mostra le ‘corna’ sui social, Emma mette il ‘like’

Belen Rodriguez e il post social che alluderebbe al tradimento di De Martino

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sulla bocca di tutti, e l’ex coppia è di nuovo al centro del gossip. Secondo alcune indiscrezioni il presentatore avrebbe tradito la showgirl, determinando la fine del loro matrimonio. A confermare tale tesi sembrerebbe aggiungersi la stessa conduttrice argentina.

Qualche ora fa, Belen ha pubblicato un video con un gruppo di cervi che, secondo i fan, sarebbe la raffigurazione sibillina delle corna che le avrebbe messo De Martino. La showgirl avrebbe scelto, dunque, questa bellissima immagine per comunicare le cause della fine della sua storia con il ballerino. Si tratta ovviamente di supposizioni, ma ci sono stati anche dei ‘like’ molto significativi al post della Rodriguez che vanno in questa direzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Emma Marrone mette il ‘like’ al post sulle corna di Belen Rodriguez

Ormai si conoscono bene le dinamiche della rottura tra Stefano De Martino e la sua ex Emma Marrone. Il ballerino ha conosciuto Belen ad Amici, e ha lasciato la cantante per la showgirl. Dopo un periodo di maretta tra le parti, l’artista si è riconciliata con la coppia.

Emma, Belen e Stefano sono stati avvistati a pranzo insieme felici e sorridenti, segno che gli antichi rancori fossero stati messi da parte. Anche la cantante e la showgirl si sono riconciliate: l’ex allieva di Amici, ospite de Le Iene, quando Belen era ancora conduttrice ha mostrato grande complicità con la modella argentina. Un altro gesto significativo della “pace” tra la showgirl e la cantante è il ‘like‘ che la Marrone ha messo al post sui cervi della Rodriguez. A quanto pare, sembra esserci una vera e propria solidarietà femminile tra loro e questo lo confermerebbe in pieno.

