Belen Rodriguez conferma la crisi con Antinino Spinalbese?/ L’amaro post: “Calma…”

Da giorni ormai si vocifera di una crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Si susseguono aggiornamenti su questa storia d’amore, coronata dall’arrivo di una figlia, eppure già al capolinea secondo alcuni. D’altronde Belen ha pubblicato su Instagram una serie di post i cui messaggi sembrano dare un’ulteriore conferma rispetto a questa forte crisi che starebbe vivendo col compagno. Ultimo quello pubblicato ieri.

Una foto in bianco e nero di un mare molto mosso lascia spazio per una riflessione che la Rodriguez accompagna proprio allo scatto fatto da lei: “Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonía calma la mia anima.” Parole che scatenano una serie di commenti da parte dei tanti follower della conduttrice.

Belen e Antonino Spinalbese, è crisi? Indizi e gossip

In particolare un utente commenta così la sua foto: “Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato”. Parole alle quali lei replica così: “Sai perché? Perché anche il mare a volte é arrabbiato, allora ti senti compresa.” Parole che hanno un retrogusto amaro quelle della Rodriguez e che potrebbero nascondere una delusione, l’ennesima, amorosa. Cosa sta davvero accadendo tra lei e Antonino Spinalbese? A questa domanda risponderà lei stessa quando se la sentirà, intanto sembra sfumato il gossip che la voleva vicina a Damiano dei Maneskin. È stato proprio il cantante a smentire il gossip, scrivendo su Instagram “Sto sentendo un sacco di str***te”. Parole il cui riferimento appare più che chiaro.

